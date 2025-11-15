Anitta Otel’de MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Murat Ömer Battal ve yönetim kurulunun evsahipliğinde düzenlenen geleneksel Hasbihal Toplantısı’na MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile birlikte Amasya, Kırıkkale, Kastamonu, Tokat ve Yozgat Şube Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile MÜSİAD Genel Merkezi yöneticileri iştirak etti.

Bölgesel ekonomik gelişmeler ve yatırım fırsatlarının değerlendirildiği toplantı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantıda katılımcı şube başkanları ve yöneticiler tanışma faslının ardından bölgesel çalışmaları ele aldı.

MÜSİAD Şube Başkanı Battal ve Genel Başkan Özdemir birer konuşma yaparak teşkilat çalışmaları, sektör kurulları ve gelecek dönem hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Toplantının sonunda görüş ve öneriler alınarak bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak kararlar alındı.

MÜSİAD Çorum Şubesi tarafından yapılan açıklamada, toplantının bölge ekonomisinin gelişmesi, şubeler arası koordinasyonun güçlenmesi ve yeni iş birliklerinin kurulması açısından verimli geçtiği ifade edildi.

MÜSİAD heyeti ayrıca Çorumlu Şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin Yaydiğin’deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi