AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeni ile yazılı bir açıklamada bulundu.

Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü vefatının 86. yılında andıklarını söyleyen Murat Günay açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Atatürk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önderi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış ve bizlere çağdaş, demokratik bir ülke bırakmıştır.

Ulu Önder Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyetimizi korumak ve daha ileriye taşımak, bizlerin en önemli görevidir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin kazanımlarını daha da güçlendirecek, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Editör: SELDA FINDIK