Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Murat Emir ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın katılımı ile Çorum İl Başkanlığı’nda istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, CHP Çorum İl Başkanlığı’nın yönetim kadrosu başta olmak üzere çok sayıda parti yöneticisi iştirak ederken, gündemde dün gerçekleşen muhteşem mitingin hazırlıkları yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımı ile yapılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi kapsamında yürütülecek çalışmaların ele alındığı toplantıda mitingin organizasyon süreci, katılımın artırılmasına yönelik planlamalar ve saha çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Parti yetkilileri, mitingin demokrasi, adalet ve eşitlik vurgusuyla önemli bir buluşma olacağını ifade etti.

CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, adalet ve eşitlikten yana olan tüm Çorumlulara davette de bulunularak “Gelin, hep birlikte millet iradesine sahip çıkalım” çağrısı yapıldı.

Muhabir: Haber Merkezi