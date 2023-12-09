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Kırmızı-siyahlı takımda, geçen hafta Adanaspor’la oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Murat Yıldırım, Erzurumspor’a karşı forma giyemeyecek. Michael Ologo, Zargo Toure, Kerem Kalafat, Erkan Kaş ve Michal Jan Nalepa ise karşılaşka öncesinde üçer sarı kartla ceza sınırında bulunuyorlar. Bu futbolculardan yarın kart gören cezalı duruma düşecek ve zorlu Şanlıurfa deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Erzurumspor’da ise kaptan Eren Tozlu sarı kart cezalısı olduğu için Ahlatcı Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecek.