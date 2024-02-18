Kan kanseri teşhisi konulmasının ardından bir süredir tedavi gören deneyimli futbolcunun vefat haberi sevenlerini üzdü.

Pazarlı’nın vefat ettiğini formasını giydiği Serik Belediyespor Kulübü şu sözlerle duyurdu; “Geçtiğimiz günlerde kan kanseri teşhisi koyulan futbolcumuz Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” denildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.