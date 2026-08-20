Çorum Valisi Ali Çalgan, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Ferit Görükmez’in babasının Laçin’de gerçekleştirilen cenaze merasimine katıldı.

Cenaze törenine ayrıca Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Yavuz Selim Akkoç, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları H. İbrahim Bakır, Hamdi Üncü, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, mülkiye müfettişleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Laçin Eski Camii’ndeki cenaze namazı İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırıldı.

Vali Ali Çalgan, cenaze merasiminin ardından Ferit Görükmez ve ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ileterek merhuma Allah’tan rahmet diledi.

Muhabir: Haber Merkezi