Açılış programına Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Merkez İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu, Çorum Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç ile birlikte çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Programda birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarken, teşkilatın sahadaki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

YRP İl Başkanı Kuşcu, yaptığı konuşmada teşkilatlanma çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, Laçin İlçe Başkanlığı’nın hayırlı olmasını temenni etti. Kuşcu, vatandaşlarla daha güçlü bağlar kurarak hizmet odaklı siyaset anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Programda ayrıca Laçin İlçe Başkanı olarak göreve başlayan Ercan Kirişçi’ye yeni görevinde başarılar dilenerek, kendisine ve yönetimine hayırlı olsun temennileri iletildi.

Açılış programı, yapılan dualar ve kurdele kesimi ile sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK