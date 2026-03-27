Çorum’un Laçin ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. İşletmelere “Güvenilir Gıda” karekodları asılarak tüketicilere şeffaflık sağlandı.

Laçin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. İlçe genelinde gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları ve mevzuata uygunluk durumları detaylı şekilde incelendi.

Denetimler sırasında işletme sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapılırken, gıda güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar da hatırlatıldı. Yetkililer, hem vatandaş sağlığının korunması hem de işletmelerin standartlara uygun hizmet sunmasının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan, tüketicilerin işletmelere ait denetim bilgilerine kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla “Güvenilir Gıda” uygulaması kapsamında karekodlar işletmelere asıldı. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, karekodu okutarak işletmenin denetim geçmişine hızlı ve şeffaf bir şekilde erişebilecek.

Muhabir: Haber Merkezi