Laçin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Maarifinin Gözünden Renklerin İzi - Doğanın Sanata Yansıması” adlı el sanatları ve görsel sanatlar sergisinin açılış töreni gerçekleştirildi.

AHL Park AVM sergi alanında düzenlenen törene Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Sergilenen eserleri tek tek inceleyerek bilgi alan protokol üyeleri, serginin hazırlanmasında emeği geçen Görsel Sanatlar Öğretmenleri Zehra Tıraş, Fatma Nur Yıldırım, Almanca (El Sanatları) Öğretmeni Gamze Akbay ile tüm öğrencileri tebrik etti.

Eğitimi sanatla taçlandıran bu önemli organizasyonda emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi.

Muhabir: Haber Merkezi