Laçin Belediyesince düzenlenen etkinlikte sünnet olan çocuklar ve aileleri, Laçin Belediyesi Düğün Salonu önünde toplandı.

Buradan hareket eden konvoy, ilçenin Fatih, Yeni ve Bahçelievler mahallelerini gezdikten sonra tören alanına ulaştı.

Burada ailelere yemek ikram edildi.

Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, burada yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında 12 çocuğun sünnet olduğunu söyledi. Toydemir, çocuklara mutlu ve sağlıklı ömür dileklerini iletti.

Etkinlik, Celal Karatüre'nin ilahi dinletisi ile sona erdi.

Muhabir: Anadolu Ajansı