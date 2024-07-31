Kura çekimi Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Çorum İkinci Noter Başkatibi Ebubekir Bulat gözetiminde gerçekleştirildi.

Beden işçisi, kamyon şoförü, özel güvenlik ve kasiyer alanında, personel alım ilanına başvuruda bulunan ve mülakata hak kazanan kişiler canlı yayınla belirlendi.

ÇOKİŞ internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda 90 beden işçisi için 3.556 kişi, 15 kamyon şoförü için 466 kişi, 12 özel güvenlik için 1.557 kişi, 2 Halk-Et kasiyeri ilanı için de 323 kişi müracaatta bulunmuştu.

İş ilanına başvuran bazı kişiler salonda heyecanla isimlerinin çıkmasını bekledi.

Kurada çıkan isimler, Çorum Belediyesi web sitesinde duyurular bölümünde paylaşıldı. Adayların önümüzdeki günlerde mülakata çağrılması bekleniyor.