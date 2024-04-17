Ankara OR-AN Şehri’ndeki Türk Japon Vakfı’nda, seçkin bir katılımın gerçekleştiği Dünya Hitit Günü etkinliklerine, Çorum’dan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Ankara’dan Kültür ve Turizm Bakanı adına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Çorum’un önceki valileri Mustafa Yıldırım ve Atıl Üzelgün, emekli Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Recep Kömürcü, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Programın açılış konuşmalarını, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Türk-Japon Vakfı Başkanı Prof.Dr. Nejat Bora Sayan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş yaptılar.

Hitit çalgıları ve geleneksel Japon sazları, insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’ten esinlenmişçesine, barış ve kardeşlik sesleri yükselttiler. Hitit Ensamble ve Japon sanatçı grubunun birlikte verdiği muhteşem konser, deyimin tam anlamıyla büyük beğeni topladı ve ayakta alkışlandı. Konser sonrası, birbirinden değerli 63 sanatçının katıldığı, Hitit Uygarlığı konseptli “Anadolu’da Hitit Renkleri” adlı uluslararası plastik sanatlar sergisi açıldı. İlk gün programı, mini resepsiyonla sona erdi.

Üç gün boyunca devam edecek program boyunca, kurulan atölyelerde, farklı okullardan gelen öğrencilere uygulamalar yaptırılarak Hitit uygarlığı tanıtılacak ve gençlerin farkındalığı artırılacak.