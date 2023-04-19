Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen muhtarlar buluşması Mimar Sinan Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Ailelerin de katıldığı iftar yemeğine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da eşi Feyza Aşgın ile birlikte katıldı. Yemekte muhatların yanı sıra AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcıları ve bazı birim müdürleri de hazır bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın yemekte yaptığı konuşmada, bu güne kadar haktan ve adaletten sapmadan tüm mahallelerimize eşit hizmet götürmenin gayretinde olduklarını dile getirerek, “Bundan sonra da tek muradımız, şehrimize adaletle hizmet etmek.” dedi.

Çorum Belediyesi olarak, mahallelerdeki sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Aşgın, muhtarların desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Aşgın, muhtarlarla uyum içerisinde çalıştıklarını ve mahallelerindeki sorunları el birliğiyle çözüme kavuşturduklarını açıkladı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da konuşmasında Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Akar “Çorum için gece gündüz çalışan bir belediye başkanımız var. Çorumumuza daha güzel hizmetler yapmak için daha uzun zaman beraber çalışacağız.” dedi.

Muhtarlar da yemeğe katılmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Aşgın'a teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)