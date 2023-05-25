Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde Bektaş’ı aday olarak görmek istediklerini belirten muhtarlar, desteklerini göstermek adına İl Genel Meclisi’ni ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bektaş, “Bizler muhtarlarımızla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile Çorum'umuza hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz, bundan sonra da her daim böyle olmaya devam edeceğiz. Sizler gibi kıymetli muhtarlarımın teveccühü beni ziyadesiyle mutlu etti. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada yolumuza halka hizmet hakka hizmet düsturu ile devam edeceğiz. Tüm muhtarlarıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Sarmaşa Köyü Muhtarımız Halil İbrahim Şimşek, Karaağaç Köyü Muhtarımız Adem Ölçer, Arpaöz Köyü Muhtarımız Zekeriya Çanakli, Kılıçören Köyü Muhtarımız Serkan Kırcı, Kalehisar Köyü Muhtarımız Resul Uysal, Kuşsaray Köyü Muhtarımız Bülent Özkan, Büğet Köyü Muhtarımız Saffet Kışla, Çanakçı Köyü Muhtarımız Gürbüz Yasakçı ile Meclisimizde bir araya gelerek ileriki tarihte gerçekleşecek olan KÖYDES seçimlerinde tekrardan aday görme ve görev almam konusundaki teveccühlerini ileterek yanımda olduklarını belirttiler. Tüm muhtarlarıma teveccühlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.