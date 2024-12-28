Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’ne, mahalle muhtarlarını temsilen Aziz Önal (Bahçelievler), köy muhtarlarını temsilen de Mecit Yaşar (Ülkenpınarı) seçildi.

Önal ve Yaşar, Merkez ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Hasan Belli (Gülabibey), Seydi Demiray (Yeniyol), Metin Kaşar (Yavruturna), Arif Çınar (Mimar Sinan), Ümit Patıroğlu (Buharaevler), Necip Güler (Akkent) ve Ömer Şahinbaş (Çepni) ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.