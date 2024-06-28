Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Muhtar Seydi Demiray, bugün karaciğer ameliyatı olacak.

Rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Seydi Demiray, ÇORUM HABER aracılığı ile tüm dostlarına selam göndererek, dua istedi.

Hastanede Demiray’ı AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÇORUM HABER olarak, Muhtar Seydi Demiray’a Allah’tan acil şifalar diliyoruz.