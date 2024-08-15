Mutlu Taşdemir muhtarlık seçimleri öncesinde adaylığını açıkladığı ve köyü için yapmayı planladığı, her yıl ve düzenli bir şekilde yılda bir defa olsun birlik ve beraberlik sağlamak adına sosyal etkinlikleri önemsediğini belirtmişti.

Muhtar Taşdemir bu isteğinin ilkini gerçekleştirdi. Pandemi sonrasında düzenlenen ilk köy günü etkinliği haftasonu Elköy Köyü’nde büyük bir katılımla yapıldı.

Programa köylülerin yanısıra AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Meryem Demir, Başak Gözde Taşkıran, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Veli Uysal, Ömer Poyraz, Dursun Uzunca, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, köy muhtarları ve çok sayıda davetli ile aileleri katıldı.



Köy günü etkinliğinin açılışında konuşan Muhtar Mutlu Taşdemir, Köylerinin Çerkes köyü olduğunu, belli bir yaş grubunun altında kalan insanlar ve yeni nesil çocuk ile gençlerin gelenekleri bilmediğini, birbirini tanımadığı ve bu etkinlik sayesinde tanışarak kaynaşmayı sağlamak istediğini dile getirdi. Taşdemir ayrıca, köy günleri ve düğünleri de düşünerek kış aylarında Çorum merkezde toplanarak çocuk ve gençlere gerekli eğitimle Çerkes oyunu, Mızıka ve Akardion gibi müzik aletlerini öğretmek istediklerini de vurguladı.

Amacının unutulmaya yüz tutan köy hayatını ve köy kültürünü canlandırmak, geçmişte birbirini tanıyan çeşitli il ve ilçelere iş ve çeşitli sebeplerle taşınmış insanların bir araya gelerek kaynaşmasını sağlamak ve bu şekilde bu olguları genç kuşaklara aşılamak olduğunu da söyleyen Taşdemir, köy gününe katılan tüm konuklara teşekkür etti.

PLAKETLER DAĞITILDI

Elköy’ün Köy Günü etkinliğine katılan ve bugüne kadar uzun yıllardır maddi, manevi katkıda bulunan Emlakçı Müteahhit Ahmet Atak’a plaket verildi.

Atak da köyün tarihi hakkında bilgi vererek 1864 Çerkes Soykırım ve Sürgünü ile köye Çerkeslerin 1881-82 yıllarında yerleştiğini, köyün havasının ve yerleşim yerinin en iyi konumda olduğunu ve gençlerin bu topraklara sahip çıkmaları gerektiğini ifade ederek plaket için teşekkür etti.

Köy halkı ve davetliler konuşmalar ve yemeğin ardından canlı müzik eşliğinde gün boyu Çerkes oyunları oynadı.