Kahramanmaraş’ta 25 Mart 2009 tarihinde bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Çorum’da da anma etkinliği düzenlendi.

Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yardım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 17. sene-i devriyesini büyük bir hüzünle idrak ettiklerini belirterek “Bugün 25 Mart Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadet yıldönümü. Bu sebeple bugün (25 Mart 2026 Çarşamba günü) Ulucami’de İkindi Namazı öncesinde Mevlid-i Şerif programı yapılacaktır. Tüm halkımız davetlidir” dedi.

