Bahabey Caddesi üzerinde bulunan ve kentin önemli sağlık yapılarından biri olarak bilinen eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi arazisinin satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında yer alması tartışma yarattı. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 16 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aralarında bu alanın da bulunduğu 55 taşınmazın özelleştirme kapsamına alındığını açıkladı.

1950 yılında Çorum halkının maddi ve manevi katkılarıyla inşa edilen hastanenin, yıllar içinde Verem Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve son olarak Diş Hastanesi olarak hizmet verdiğini hatırlatan Tahtasız, yaklaşık 9 bin 432 metrekarelik arazinin satışa çıkarılmasının büyük bir kayıp olacağını ifade etti.

“FİZİK TEDAVİ MERKEZİ YAPILACAKTI”

Daha önce yeni Diş Hastanesi’nin yapılmasının ardından bu alanın boşaltıldığını ve uzun süredir atıl durumda beklediğini belirten Tahtasız, kamuoyuna buranın Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacağı yönünde söz verildiğini ancak bu sözün tutulmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla alınan kararla alanın özelleştirme kapsamına alındığını vurgulayan Tahtasız, “Çorum’un merkezindeki bu yeşil alan ne yazık ki satılacak ve betona gömülecek” dedi.



Hükümete sert sözlerle yüklenen Tahtasız, geçmişte köprüler, yollar, madenler ve ormanların özelleştirildiğini belirterek, şimdi de şehir merkezindeki değerli bir alanın satışa çıkarılmak istendiğini savundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başta olmak üzere iktidar temsilcilerine çağrıda bulunan Tahtasız, bu alanın satılması yerine Çorum’un ihtiyacı olan bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“BİRLİKTE ÇÖZÜM ARAYALIM”

“Ben elimi değil, gövdemi taşın altına koyuyorum” diyen Tahtasız, iktidar milletvekillerine birlikte hareket etme çağrısı yaparak, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ya da Özelleştirme İdaresi nezdinde girişimde bulunulmasını önerdi.

Açıklamasında hastanenin yapımına katkı sunan hayırseverleri de anan Tahtasız, Ali Cerit, Hacı Şükrü Tütüncü, Nuri Kaleli, Hasane Ilgaz, Fevzi Kayiş ve Şehriye Leblebici gibi isimlerin emanetine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, “Onlar bu alanın hastane olarak hizmet vermesi için bağış yaptı. Bağışçıların kemiklerini sızlatmayın, elinizi bu araziden çekin” ifadelerini kullandı.