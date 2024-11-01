Sungurlu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları Müdürü Mehmet Fatih Tuzcu ve Cezaevi Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Mehmet Özdemir, Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret etti.

Ziyarette cezaevinin yolunun sıcak asfalt yapılmasından dolayı Başkan Muhsin Dere’ye teşekkür ettiler.

Başkan Dere, “Sungurlu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları Müdürü Sayın Mehmet Fatih Tuzcu ve Cezaevi Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Sayın Ali Mehmet Özdemir ziyarette bulundular. Nazik ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ