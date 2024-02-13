Önceki Milli Savunma Bakan Yardımcısı, Sungurlu kökenli hemşehrimiz Muhsin Dere, MHP’nin Sungurlu Belediye Başkan Adayı olacak.

Muhsin Dere’nin Sungurlu’ya hizmet edebilmek için adaylığa sıcak baktığı, teklif gelince de MHP’nin Genel Başkan Yardımcılarıyla ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yla görüştüğü, son olarak da Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiği öğrenildi.

MHP’nin Sungurlu Belediye Başkan Adayı olarak ilan ettiği Ahmet Hamdi Özsaray’ın ise, Muhsin Dere lehine kendiliğinden çekileceği haber alındı.

Muhsin Dere, savunma sanayi yatırımlarını Sungurlu’ya yönlendirerek doğup büyüdüğü ilçenin kaderini değiştiren kişi olarak tanınıyor. Dere’nin MHP adaylığının yarın ilan edilebileceği de edinilen bilgiler arasında.