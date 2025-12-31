Sungurlu için Ankara’da bir dizi ziyarette bulunan Başkan Dere’nin son durağı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Bakan Yardımcısı İnan ile görüşen Dere ziyarette Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) mevcut durumunu görüştü.

Dere ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: “Sungurlu OSB'mizin Müteşebbis Heyetinde ve Yönetim Kurulunda, Sungurlu TSO'yu temsilen bulunacağım süreçte; OSB'mizde yapılması gerekenleri, ivedi ihtiyaçları ve yatırımcılarımızın beklentileri hususlarındaki değerlendirmelerimizi Sn. Bakan Yardımcımızla paylaştık. Nazik kabulleri ve verimli istişareleri için Sn. Bakan Yardımcımıza şükranlarımı arz ediyorum”

Muhabir: Haber Merkezi