Sungurlu Belediye Meclisinin Eylül Ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Muhsin Dere, yaptığı açıklama da, “Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında; 4 kişilik bir ailenin aylık su tüketim miktarı göz önünde bulundurularak, makul kullanımı teşvik etmek adına mesken ve iş yerlerinde 20 metreküpe kadar olan kullanımlarda herhangi bir zam yapılmamıştır. 20 metreküp üzeri kullanımlarda ortalama %11 zam yapılmıştır. Ancak bağ bahçe sulamalarında fazla tüketimi ve israfı önlemek amacıyla zam oranı yüksek tutulmuştur. Belediye Meclisimizce alınan bu kararlar neticesinde, İl genelinde en uygun su tarifesi İlçemizde uygulanmaya devam edecektir.

BETON SANTRALİ İÇİN

YENİ ARAÇ ALINACAK

Kurmakta olduğumuz Beton Santralimizde kullanılmak üzere 3 adet mikser, 1 adet beton pompası ve 2 adet loader alımına karar verilmiştir.

SU BORULARI YENİLENİYOR

Toplam uzunluğu 212 kilometre olan ve İller Bankası tarafından 37 kilometresinin ana boruları yenilenen içme suyu hatlarımızın kalan 175 kilometrelik kısmının da bir bölümünün daha yenilemesi amacıyla İller Bankası'ndan 70 milyon TL kaynak sağlanması hususunda karar verilmiştir.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE

“HİLAL KART” İLE DESTEK

Ailesi Sungurlu'da ikamet edip üniversite kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitim yardımı yapılması (Hilal Kart), bazı taşınmazlarımızın değerlendirilmesi, Sungurlu Belediyesi'nin logosunda yapılan renk değişikliği ile ilgili kararlar alınmıştır. Tüm kararlarımızın oy birliğiyle alındığı toplantımızın Sungurlu'muza hayırlar getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Editör: SELDA FINDIK