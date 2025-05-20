Başkan Dere, merhum babası Necip Dere'nin vefatının 5’nci yılı ve önümüzdeki günlerde ailesi ile birlikte yerine getireceği Hac vazifesi dolayısıyla 23 Mayıs 2025 Cuma günü öğle namazı sonrası, babasını kabrinin bulunduğu Bağcılı (Müdü) köyünde yemek ikramında bulunacak.

Tüm hemşehrilerini yemeğe davet eden Başkan Muhsin Dere, “Rabb'im merhum babam Necip Dere nezdinde tüm geçmişlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Hac vazifesini yerine getirmek isteyen herkese kutsal topraklara gidebilmeyi; daha önce gitmiş olanlara ise tekrarını nasip etsin.” dileklerinde bulundu.

Editör: Haber Merkezi