Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında, ilk olarak Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

İl Defterdarı Erkan Ciğer, Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran ile oda yönetim kurulu üyeleri ve meslek mensuplarının katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Törende kısa bir konuşma yapan Baran, Muhasebe Haftası’nın ülkemize ve meslek mensuplarına hayırlar getirmesini diledi.

Editör: Haber Merkezi