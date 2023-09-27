Tahmini Okuma Süresi: dakika

ANKARA (İHA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan 2 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle ilgili paylaşım yapan "Ankara Kuşu" kullanıcı adlı X hesabının yöneticileri Oktay Yaşar ve Veli Koçak hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame çerçevesinde FETÖ'nün "sosyal medyadan sorumlu yöneticisi" Cevheri Güven'in darbe girişimini, anayasal düzene yönelik gerçekleştirilen adı geçen eylemde bulunan şüpheli örgüt üyelerini temize çıkarmaya, meşru göstermeye, siyasetçi ve sivil şahısları hedef aldığı aktarılan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de başta Cevheri Güven olmak üzere birçok FETÖ'cü hesabın Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yaptığı aktarıldı.



"Provokasyon amacıyla paylaşıldı"

Hazırlanan iddianamede, 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik hem sahte müstehcen görüntüler hem de sahte dekontun tehdit amaçlı olarak sosyal medyada paylaşıldığı vurgulandı. Paylaşımların firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve diğer örgüt mensupları tarafından daha fazla kitleye ulaşması için provokasyon amaçlı olarak yapıldığı, sosyal medyadaki bu görüntülerin şüpheliler tarafından da yayıldığı aktarıldı.

(Ahmet Furkan Gülap)