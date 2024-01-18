İl Müftülüğü Şube Müdürü Servet Türkoğlu'nun Samsun İl Müftülüğü'ne, Şube Müdürü Abdulmuttalip Tatlılıoğlu’nun ise Ankara Mamak İlçe Müftülüğüne naklen tayin olmaları nedeniyle veda ve vefa programı düzenlendi.

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Programa İl Müftüsü Muharrem Biçer, müftü yardımcıları, şube müdürleri ve müftülük personeli katıldı.
Müftü Muharrem Biçer, tayinleri çıkan şube müdürlerine yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Program, başarı belgesi ve plaket takdiminin ardından sona erdi.

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