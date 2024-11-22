İl Müftüsü Şahin Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya İl Müftü yardımcıları ile 13 ilçe Müftüsü katıldı. Osmancık İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın'ın ev sahiplinde yapılan toplantıda Çorum ili genelinde icra edilen dini faaliyetlerin geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi için istişarelerde bulunuldu.

Toplantıdan sonra İl Müftüsü Yıldırım ve İlçe Müftüleri Osmancık Kaymakamı Furkan Duman'ı ziyaret etti. Kaymakam Duman, ilçede yapılan toplantının dini faaliyetlere katkı sağlamasını dileyerek yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın'a toplantıya yapmış olduğu ev sahipliğinden dolayı teşekkür edildi. Ziyaret sonrasında İl Müftüsü Yıldırım, Kaymakam Duman'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Editör: SELDA FINDIK