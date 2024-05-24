Göreve başladıktan sonra bazı ilçeleri ve köyleri ziyaret etme imkanı bulan Müftü Yıldırım makamında misafirlerini ağırlamayı da sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ile başlayan kutlama ziyaretleri devam ediyor. Buna göre Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Sağlık Müdürü Arif Pirgil, Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş, Türk Telekom İl Müdürü Yasin Güngör, Kırıkkale Nokta Camii İmam Hatibi Bilal Köksal, Kırıkkale İl Müftü Yardımcısı Turan Arslanoğlu, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut, Dekan Yardımcısı Dr. Mehmet Hicabi Seçkiner, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çolak, HİTÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Öğretim Üyesi Mustafa Oğulluk, Mecitözü İlçe Müftüsü Behçet Koçak, Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, HİTÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrfan Sevinç, Kur'an Kursu Öğreticisi Semra Sevinç, Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi Temsilcisi Mehmet Ünlü, Sungurlu İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, Sungurlu İlçe Vaizi Eyyup Lale, Üyük Köyü Muhtarı Ali Yalvaçer, Üyük Köyü Camii İmam Hatibi Mustafa Yıldırım, Aybike Turizm sahibi Selahattin Küçük, Alaca İlçe Müftü Vekili Mustafa Karaca, İlçe Vaizi Murat Çelebi, Türkiye Diyanet Vakfı Muvazzaf Personeli Enes Arklan, Sebilullah Camii Müezzin Kayyımı Murat Demir, Alaca Eski Camii Müezzin Kayyımı/Manevi Danışman Osman Başer, Boğazkale İlçe Müftüsü Önder Arık, Ortaköy Müftüsü Sadık Saran, İl Vaizleri Fatih Akman, Faruk Özdemir, Kemal Demirden, Ramazan Şen, Cezaevi Vaizleri Mehmet Sami Karabüber, Mustafa Uzun, Han Camii emekli imam hatibi Hüseyin Erci, İş insanı Yılmaz Peker, Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şube Başkanı Metin Lale ve Yönetim Kurulu üyeleri; Müftü Şahin Yıldırım’ı makamında ziyaret ederek hem yeni görevinden dolayı tebrik ettiler hem de görevinde başarı dileklerini ilettiler.



Müftü Yıldırım de heyetlere nazik ziyaretleri için teşekkür etti.