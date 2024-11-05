Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Diyanet Gençlik Merkezinin Fatih Sultan Mehmet Camiinde düzenlediği gençlik buluşmasına katılarak yatsı namazı öncesi gençlerle hasbihal etti.

Buluşmada gençler Kur’an-ı Kerim tilavet edip salavat-ı şerifeler getirdiler. Ayrıca cami cemaatinden vefat edenler için Kur’an-Kerim okunup dualar edildi.

Gençler ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği program, hatıra fotoğrafının çekilmesi ve çeşitli ikramların sunulmasının ardından son buldu.

İl Müftüsü Yıldırım, camileri ışıldatan gençlere buluşma programına katılmalarından dolayı kendilerine ve ailelerine teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ