“İsrail’e hak ettiği yaptırımlar uygulansın” “İsrail’e hak ettiği yaptırımlar uygulansın”

Ardından topluca kılınan namaz sonrası İl Müftüsü Biçer, küçük hafız adaylarıyla kısa bir süre sohbet edip onlara nasihatlerde bulundu.
Müftü Biçer, sohbet sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. İftar programında İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül de hazır bulundu.
(Volkan SINAYUÇ)
 