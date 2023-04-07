Ardından topluca kılınan namaz sonrası İl Müftüsü Biçer, küçük hafız adaylarıyla kısa bir süre sohbet edip onlara nasihatlerde bulundu.
Müftü Biçer, sohbet sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. İftar programında İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül de hazır bulundu.
(Volkan SINAYUÇ)
Müftü Biçer, iftarda hafız öğrencilerle buluştu
İl Müftüsü Muharrem Biçer, Hıdırlık Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrencilerle birlikte iftar yaptı.
Ardından topluca kılınan namaz sonrası İl Müftüsü Biçer, küçük hafız adaylarıyla kısa bir süre sohbet edip onlara nasihatlerde bulundu.
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