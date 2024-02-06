Hafta sonu Atatürk Spor Salonu’nda 60 sporcunun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği çekişmeli maçlara sahne oldu. Sporcu ailelerinin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda kategorilerinde ve sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Waikudu kızlar: 1.Şahine Bengisu Çalışkan.

Waikudu erkekler: 1.Ege Zerin.

Alt genç kızlar: 40 kilo: 1.Nehir Ergül, 48 kilo: 1.Hiranur Karaca, 51 kilo: 1.Şeyma Salman, 57 kilo: 1.Nefes Dicle Ceylan, 2.Yağmur Odabaş, 60 kilo: 1.Gülsade Ceylan, 63.5 kilo: 1.Belinay Köle, 67 kilo: 1.Elanur Akça, 2.Naz Yıldız.

Alt genç erkekler: 38 kilo: 1.Çağrı Efe Toprak, 54 kilo: M.Toprak Özdemir, 57 kilo: 1.Battal Can Bilan, 2.Selahattin Yanar, 60 kilo: 1.Burak Açmacı, 63.5 kilo: 1.Çınar Ilıman, 67 kilo: 1.Gürkan Ulus, 71 kilo: 1.Yusuf Alder Mert.

Üst genç kızlar: 45 kilo: 1.Elisa Keltor, 2.Buse Uysal, 48 kilo: 1.Nisanur Kepçe, Benay Kısacık, 51 kilo: 1.Asıl Muço, 2.Özge Şahin, 54 kilo:1.Elif Eylül Bolat, 2.Elif Naz Kılıç, 3 Beyza Gül Duran, 57 kilo: 1.Elif Sude Kaman, 60 kilo: 1.Begüm Şahin, 63.5 kilo: 1.Melisa Mansur, 2.Medine Gül Durmuş, 67 kilo: 1.Nisa Güneş, +67 kilo: 1.Emine Kodak, 2.Selcan Efe.

Üst genç erkekler: 54 kilo: 1.Kubilay Samet Terzi, 60 kilo: 1.Seyyid Ubeyde Layk, 63.5 kilo: 1.Baran Arif Odabaş, 67 kilo: 1.Uğur Hasırcı, 81 kilo: 1.Çağan Özdemir.

Büyük kızlar: 51 kilo: 1.Ayşegül Önder.

Büyük erkekler: 60 kilo: 1.Çağrı Kişkaya, 63.5 kilo: 1.Ahmet Can Karadaş, 86 kilo: 1.Serdar Bostancı, 91 kilo: Hüseyin Köse.

U23 erkekler: 57 kilo: 1.Metehan Akça, 63.5 kilo: 1.Bektaş Demirel, 67 kilo: 1.Berkay Can, 75 kilo: 1.Görkem Bıyık, 81 kilo: 1.Bulut Odabaşı, +91 kilo: 1.Mirsad Şahin.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle sıkletlerinde dereceye giren sporcular madalyaları takdim edildi.