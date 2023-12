Tahmini Okuma Süresi: dakika

İddialara göre; Çorum’dan İstanbul’a gitmek için bir firmadan bilet alan Ahmet C. otobüsün hareket etmesinden kısa bir süre sonra otobüsün muavinine ineceği yeri söyledi. Muavin Mehmet T.’nin otobüsün o güzergâha gitmediğini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası otobüs şoförü, yolcuyu indirmek için terminale dönüş yaptı. Yolcuya ait valizi bagajdan çıkaran muavin Mehmet T. alkollü olduğu iddia edilen yolcu Ahmet C.’nin otobüse yeniden binmeye çalıştığını görünce sinirlenerek önce yolcuyu yere fırlattı sonra tekmeledi.

Diğer yolcuların araya girmesi ile kavga sonlandırılırken, yaralanan yolcu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan muavinin yolcuyu dövdüğü anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.