Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Çorum eğitim camiası önemli bir başarıya imza attı.

Sınava katılan Çorum Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Behzat Çağrı Aydın, Türkiye genelinde 82. sıraya yerleşerek büyük bir gurur yaşattı.

Elde edilen derecenin planlı çalışma, azim ve disiplinin somut bir göstergesi olduğu belirtildi. İlimizde eğitimde yeni vizyon anlayışıyla yetişen öğrencilerin, akademik başarılarının yanı sıra millî ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Behzat Çağrı Aydın’ın başarısının ilimizin eğitimdeki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

“BAŞARI ORTAK

EMEĞİN ÜRÜNÜ”

Yetkililer, bu önemli derecenin yalnızca bireysel bir başarı olmadığını vurgulayarak; öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğinin güçlü bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Öğrencinin başarısında, öğretmenlerin özverili çalışmaları ve okul yönetiminin sağladığı nitelikli eğitim ortamının büyük payı olduğu ifade edildi.

Millî Eğitim tarafından yapılan açıklamada, Türkiye 82’ncisi olan Behzat Çağrı Aydın tebrik edilerek, ailesine, öğretmenlerine ve okul yönetimine de teşekkür edildi.

Elde edilen başarıların, ülkenin geleceğini inşa etme yolunda en büyük motivasyon kaynağı olduğu da vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi