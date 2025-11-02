Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, motosikletçi esnafına yönelik planlanan “Motosikletçiler Plazası” projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ÇESOB Başkanı Gür, proje sürecinde esnafla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Çorum’a Türkiye’nin en modern motosikletçiler plazası kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.

Kadeş Barış Yapı Kooperatifi tarafından hayata geçirilecek olan proje kapsamında, motosiklet sektöründe faaliyet gösteren esnafın bir arada hizmet verebileceği, modern standartlarda donatılmış bir kompleksin inşa edilmesi hedefleniyor. Proje ile birlikte, satış, bakım, tamir, yedek parça, aksesuar ve sosyal alanların bir arada yer aldığı, hem esnafa hem de vatandaşlara kolaylık sağlayacak bir tesisin oluşturulacağı ifade edildi.

Recep Gür, yaptığı konuşmada, motosiklet sektörünün Çorum’da hızla geliştiğini belirterek, “Motosikletçi esnafımızın daha düzenli, güvenli ve modern bir ortamda hizmet verebilmesi için bu projeyi büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Kadeş Barış Yapı Kooperatifimizle iş birliği içinde, Türkiye’de örnek gösterilecek bir plazayı şehrimize kazandıracağız” dedi.

ÇESOB Başkanı Gür, ayrıca esnafın görüş ve önerilerinin proje sürecine dâhil edilmesinin önemine dikkat çekerek, “Bu plaza sadece bir iş yeri topluluğu değil, aynı zamanda dayanışma ve birlikte büyümenin simgesi olacak. Esnafımızın fikirleri bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Toplantıya motosiklet tamircileri, yedek parça satıcıları, aksesuar firmaları ve sektörde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf katıldı. Katılımcılar, projenin sektöre büyük bir ivme kazandıracağını belirterek ÇESOB yönetimine teşekkür etti.

ÇESOB tarafından yürütülen “Motosikletçiler Plazası” projesinin, tamamlandığında bölgesel bir merkez haline gelmesi ve Çorum’un ekonomik hareketliliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi