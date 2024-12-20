İ.K.A.(23) idaresindeki 19 AEV 703 plakalı motosiklet, Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde yaya halde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Ö.(13)'e çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile yaya ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü arkadaşlarının yardımı ile Hasan Paşa Devlet Hastanesi’ne, yaralı çocuk ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.