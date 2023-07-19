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Kask, ehliyet, belge ve GBT kontrolü yapan ekipler, evrakları eksik olan ve kask takmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Muayenesi eksik olan motosikletler ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

6 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yaklaşık 2 saat süren denetim sonucunda 90 sürücü ve motosiklet kontrol edilirken, 6 motosiklet eksik belgelerden dolayı trafikten men edildi. Öte yandan yapılan denetimler sonucunda eksik belgeli motosiklet ve şahıslara 54 bin TL ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nden Komiser Yardımcısı Nuri Güneş, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.