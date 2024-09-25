Kaza, Reyhanlı ilçesi Yenişehir göl kavşağında yaşandı. Cilvegözü mevkiinden ilçe merkezine ilerleyen seyir halindeki 31 ARL 782 plakalı motosikletin sürücüsü virajı alamayarak sürüş hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, önce yol kenarındaki duvara çarptı, ardından da yan taraftaki iş yerine girerek durabildi.

Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Mehmet Can İşcan ve yolcu konumundaki 17 yaşındaki Mumin Ramazan Usanmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen 2 şahısta hayatını kaybetti.

Editör: İHA AJANS