Morsümbül Köyü’nde bulunan ve manevi değeri büyük olan Erkan Türbesi’nde gerçekleştirilen Aşure Günü’ne Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Jandarma Komutanı Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal ve İl Genel Meclisi üyeleri Ömer Boyraz, Yusuf Sapancı ve köy halkı katıldı.

Muhtar Muharrem Çalışkan'ın organizasyonunda düzenlenen Aşure lokmasına katılan protokol üyeleri, “Birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure, farklı lezzetlerin aynı kazanda kaynaşıp huzurla sunulduğu bir gelenektir.

Paylaşmanın, dayanışmanın ve kadim kültürümüzün en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı günde, gönüller bir oldu, dualar ortaklaştı.

Emeği geçen herkese teşekkür eder, nice bereketli aşure günlerinde buluşmayı dileriz” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK