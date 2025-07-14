Dini bir oluşum izlenimi vererek kurulduğu günden itibaren “devletin kılcal damarlarına sızmaya çalışan”, çeşitli yöntemlerle Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere devletin tüm kurum ve kuruluşlarına, hatta bir çok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşuna mensuplarını yerleştiren FETÖ/PDY mensupları ülkeye el koymak amacıyla 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminde bulunmuştu.

FETÖ mensuplarının “devleti ele geçirme” amacıyla başlattığı ve bu süreçte TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri başta olmak üzere bir çok yerin bombalandığı darbe girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası sokağa çıkan milletin azim ve kararlılığı ile vatanını seven güvenlik güçleri sayesinde büyük bir başarı ile engellenmişti.

Asker ve sivil 253 kişinin örgüt mensuplarınca şehit edildiği darbe girişiminde yaklaşık 9 bin askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldığı kayıtlara geçti. 21 saatte kontrol altına alınan darbe girişimi sonrası ise 9 yıllık süreçte binlerce örgüt mensubu yakalanarak hapis cezasına çarptırıldı. Örgütün temellerini İzmir Kestanepazarı'nda 1960'larda atan örgüt elebaşı Fetullah Gülen ise 1999'da kaçtığı ABD'de 20 Ekim 2024'te öldü.

Muhabir: AA AJANS