Cemin post dedeliğini Bektaş Yücer yaparken, Aşık İsmet Yılmaz ile Ozan Muharrem Öztürk (Yoloğlu) deyiş ve duaz-ı imamlarla ceme katkı sundu.

Morsümbül Köyü Muhtarı Muharrem Çalışkan ile Arap Kaşka tarafından organize edilen cemde kurbanlar kesilerek lokma paylaşımı yapıldı.

Dede Bektaş Yücer, ceme katılanlara, kardeşlik ve Alevilik yolunda olmanın erdemlerini anlatırken, Kuranı Kerim’den de ayetlerle örnekler sundu. Duaz imamların okunduğu, deyişlerin söylendiği ve telkinlerin yapıldığı Abdal Musa Birlik Ceminde Alevi yol-erkan kavramları anlatıldı.

Çırağ uyandırma işlemi ile başlayan Abdal Musa Birlik Cemi, 4 kapı kırk makamın uygulaması ile devam etti. Abdal Musa Birlik Ceminde kardeşlik, birlik, hoşgörü, sabır ve güzel davranışlar konu edildi.

Ceme ve lokma paylaşımına; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez ilçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Genel Meclis Grup Başkan Vekili Veli Uysal, İl Genel Meclis Üyeleri; Yusuf Sapancı ve Ömer Boyraz, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Elvan Zorlu, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç, Sosyal Farkındalık ve Özdeğişim Derneği temsilcileri; Sosyolog Sena Gökdoğan, Uzman Aile Terapisti Handenur Damar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Erkan Türbesi’nde düzenlenen Abdal Musa Birlik Cemine katılımın yoğun olması dikkat çekti. Cemde birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri yaşandı.

Muhabir: Haber Merkezi