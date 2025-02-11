Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, bugün 24.haftanın açılış maçında lig sonuncusu Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Sakaryaspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 yenilerek haftayı puansız kapatan ve yeni haftaya 35 puanla 7.sıra giren Ahlatcı Çorum FK, -21 puanla son sırada yer alan ve ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor karşısında mutlak galibiyet için mücadele edecek.

Ahlatcı Çorum FK’da, kırmızı kart cezalısı Erkan Kaş takımdaki yerini alamayacak. Haftayı sahasında aldığı 7-0’lık Erzurumspor yenilgisi ile kapatan Yeni Malatyaspor’da ise sarı kart cezalısı olan Alperen Arslan forma giyemeyecek.

Ahlatcı Çorum FK ile Yeni Malatyaspor arasında Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak.