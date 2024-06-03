Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Oda Üyesi, girişimci ve başarılı iş kadını Semra Şahin’i, geçtiğimiz günlerde işletmeye açtığı Modern Zirai Market işyerinde ziyaret etti.

Başaranhıncal, Semra Şahin’in eşi Mehmet Şahin ve ortağı-kardeşi Arif Soysal’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu’nun Türkiye’deki ilk zirai marketinin, çiftçi ile tüketiciyi buluşturarak önemli bir işlevi yerine getireceğini söyledi.