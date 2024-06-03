Ali Alıcı’nın sahibi olduğu, Çorum’da tarım sektörünün önde gelen kuruluşlarından Alıcılar Tarım’ın İskilip-Çankırı yolunun 26. kilometresindeki Nazir Alıcı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tesisleri, Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, MHP’nin önceki dönem Bursa Milletvekili, İskilipli Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve protokolün katılımıyla hizmete açıldı.

Açılış törenine İskilip ve Bayat’tan, çevre köylerden binlerce kişinin katılması, az rastlanır görkemli bir tablo oluşturdu. Ali Alıcı, törenin sonunda binlerce kişiye “İskilip Dolması” ikramında bulundu.

Çorum’da tarım sektörünün öncü firmalarından Alıcılar Tarım, Cumartesi günü düzenlenen görkemli bir törenle, depolama kapasitesi 30 bin ton olan ve 100 milyon liraya malolan Nazir Alıcı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk tesislerini hizmete açtı.

İskilip- Çankırı yolunun 26. kilometresinde Akkaya Mevkiinde bulunan tesislerin açılışına, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, MHP önceki dönem Bursa Milletvekili, hemşehrimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, ilçe kaymakamları, yerel yönetim ve siyasi parti temsilcileri, ilçe ve köylerden binlerce yurttaş katıldı.

İSKİLİP OSB’YE DAVET

Meltem Danışman Çınar’ın sunuculuğunu yaptığı törende, Nazir Alıcı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alıcı, Proje Danışmanı Hikmet Öztan, TMO Çorum Başmüdürü Fatih Boran lisanslı depoculuk hakkında bilgiler verdiler.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat’tan sonra kürsüye gelen Vali Zülkif Dağlı, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederken, bölgedeki iş adamlarını da İskilip Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım yapmaya davet etti.

100 Milyon TL’ye malolduğu bildirilen tesisler, dualarla hizmete açıldı. Ardından da tüm konuklara “İskilip Dolması” ikram edildi.

MODERN SİSTEMLER

Nazir Alıcı Tarım Ürünleri Lisanslı Deposu’nda, modern donanıma sahip laboratuvar, elektronik vasıta baskülü, otomatik numune alma cihazı, tam otomasyon sistemi, ürün kalitesini korumak için depo içi havalandırma sistemi, ürün kalitesini takip için bilgisayarlı ısı kontrol sistemi, toz patlamasını engelleyecek toz toplama sistemi, dampersiz araçlar için araç kaldırma ve boşaltma sistemi, yangın söndürme sistemi bulunuyor. Ürün alım kapasitesi ise saatte 200 ton.

BÜYÜK AVANTAJLAR SAĞLIYOR

Lisanslı depo, çiftçi, tüccar ve sanayicilere büyük avantajlar sunuyor. Örneğin, ürünler Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik olarak alınıp satılabiliyor, teslim edilen ürün karşılığı bankadan kredi kullanılabiliyor. Çiftçiler teslim ettikleri ürünü ister TMO’ya, ister piyasaya satabiliyorlar. Satılan ürün bedeli aynı gün banka hesabına geçiyor. Depodaki ürünler devlet garantisinde bulunuyor.