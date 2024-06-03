Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş ile beraberindekiler, Cuma günü, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaretlerinden sonra ÇORUM HABER’i de ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.

Ziyarete, Ardahan Konfederasyon Başkanı Dr. Sami Atıcı, Çorum Konfederasyonu yeni İl Başkanı Bilgin Sucu, Kadın Kolları İl Başkanı Yeşim Olgun, İl Başkan Yardımcısı Ebru Üstün ve İl Başkan Yardımcısı, Hukuk İşleri Başkanı Av. Arda Afat da katıldı.