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Miyase Kabasakal’ın sahibi olduğu Moda Sock mağazası haftasonu birinci yaşını yine müşterileri ile kutlayacak. Yıldönümü nedeni ile çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini ifade eden Moda Sock mağazası yetkilileri aradan geçen 1 yıllık sürede Çorumluların kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür etti.

“Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizinle geçirdiğimiz 1 yıla özel 12 Ağustos Cumartesi 13.00-18.00 saatleri arasında ilk 30 müşterimize içerisinde gram altının da olduğu sürpriz hediyelerimiz olacaktır” diyen firma yetkilileri tüm Çorumluları 1. Yıl kutlamalarına davet etti.