“Çorum Mobilya Dekorasyon İnşaat Yapı Fuarı” 13-16 Kasım 2025 tarihleri arasında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açacak.

Çorum başta olmak üzere bölge illerinden ve ülkenin önde gelen üretici firmaların katılımıyla gerçekleşecek fuarda, konut, inşaat, mobilya ve dekorasyon alanlarında en yeni ürünler ve çözümler sergilenecek. Fuar, sektör profesyonellerini, yatırımcıları ve vatandaşları bir araya getirerek hem iş birliklerine hem de ekonomik hareketliliğe katkı sağlamayı hedefliyor.

Fuarın açılış töreni 13 Kasım 2025 Perşembe günü saat 13.00’te yapılacak. Ziyaretçiler, 13-16 Kasım 2025 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında fuarı gezebilecek.

ÇORUM HABER’i ziyaret ederek fuarla ilgili bilgi veren Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, ilimizde mobilya ve yapı sektörlerinin gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, “Tüm sektör temsilcilerini ve vatandaşlarımızı fuarımızın açılışında aramızda görmekten mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

Fuar UTSİAD ve Çorum TSO işbirliğinde gerçekleştirilecek.

Muhabir: Haber Merkezi