Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Parkı çevresinde, kimliği belirsiz kişilerce bırakıldığı tahmin edilen yemek artıklarının hem kötü kokuya hem de olumsuz görüntülere yol açtığı görüldü.

Sokak hayvanları için bırakıldığı düşünülen artıkların bu şekilde çevreye saçılmasının doğru olmadığını belirten vatandaşlar, “Yemekleri elbette paylaşalım ama çevreyi kirletmeden, kaplar içinde ve uygun noktalara bırakalım” çağrısında bulundu.

Çevre bilincine dikkat çeken vatandaşlar, yemek artıklarının gelişi güzel bırakılmasının hem çevreye zarar verdiğini hem de sokak hayvanlarının sağlığı açısından risk oluşturduğunu ifade etti.