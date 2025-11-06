Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyeleri Yalçın Görgöz ve Uğurcan İrak, Ankara Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin ve Başkan Yardımcıları, CHP Çorum İl Örgütünü ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ankara’dan gelen konuklar, olağan kongre sürecinde yeniden il başkanı seçilen Av. Dinçer Solmaz, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, Osmancık İlçe Başkanı M. Özhan Arslan, Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, Dodurga İlçe Başkanı Süleyman Başar, Uğurludağ İlçe Başkanı Özgür Akşun, Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Alaca İlçe Başkanı Adem Şahin, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Boğazkale İlçe Başkanı Fevzi Helik, değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantının bir bölümüne; Parti Meclis Üyeleri Yalçın Görgöz ve Uğurcan İrak, Ankara Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin ve Başkan Yardımcıları da katıldı.

İl Başkanı Solmaz, konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederken, Çorum İl ve İlçe Örgütünün olası seçimlere hazır olduğunu, Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında dimdik duran, çalışkan, dinamik bir örgüt bulunduğunu ifade ederek, partinin başarısı, bir adım daha ileri gitmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Parti Meclis Üyeleri ve Mamak Belediyesi heyeti de İl Başkanı Solmaz, ilçe başkanları ve tüm yönetimlere başarılar dileyerek, Çorum’da yerelde ve genelde iktidara hazır bir parti görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi