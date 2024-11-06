Çorum Belediyesi mobil ikram aracı hizmete başladığı günden bu zamana kadar 400 bin kişiye hizmet verdi. İl içerisinde özel ve dini günlerde hizmet sürdüren mobil ikram aracı, ülke genelinde yaşanılan olumsuz durumlarda da hizmet veriyor. 6 Şubat deprem felaketinde afet bölgesine gönderilen ekip vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunurken, yangın ve sel gibi ülke genelinde yaşanılan felaketlerde de vatandaşlara çorba, çay, salep ve limonata ikramında bulunarak yardıma koşuyor.

Mobil ikram aracının amacına yönelik olarak hizmetlerine devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, vatandaşlardan geri dönüşün oldukça olumlu olduğunu belirtti. Gönül belediyeciliği kapsamında aralıksız çalıştıklarını, mobil ikram aracının da bu faaliyetlerden biri olduğunu belirten Aşgın “Mobil ikram aracımız 2021 yılında hizmete başladı. 2021 yılının ilk gününde görevde bulunan emniyet güçleri, özel hareket polisleri, zabıta ve itfaiye çalışanlarına sıcak çorba ikramıyla ilk faaliyetimize başlamıştık. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde de ekiplerimiz mobil ikram aracıyla depremde zarar gören vatandaşlarımıza hizmet verdi. 4 yıl gibi bir sürede 400 bine yakın vatandaşımıza hizmet veren ekiplerimiz Cuma günleri cami çıkışlarında mevsimine göre çay, çorba, limonata ve salep ikram etmeye devam ediyor. Nerede bir sıkıntı varsa biz mobil ikram aracımızla orada olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin yardımseverliğini, iyiliğini, şehrimizin muhabbetini sıcacık bir çayla, sıcacık bir çorbayla oraya taşıyacağız. İkramda bulunduğumuz hemşehrilerimizin yüzündeki gülümseme, ettikleri dua bizlere moral veriyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ